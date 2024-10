Nach der Erneuerung des neuen Asphalts gehen die Bauarbeiten in der ersten Hälfte des Kreisverkehrs Hecklinger Straße in Staßfurt jetzt langsam in den Endspurt.

Erneuerung Teil I für Kreisverkehr in Staßfurt geht in Endspurt

In Handarbeit geht's dieser Tage in den Endspurt für die erste Hälfte des Kreiselbaus Hecklinger Straße in Staßfurt.

Staßfurt. - Geduld ist weiter gefragt am Kreisverkehr Hecklinger Straße in Staßfurt. Die Verschleißschicht auf dem 1. Bauabschnitt ist in Handarbeit mittlerweile aufgetragen. Wenn Fugen vergossen, Markierung und die Stern-Fräsung im Innenkreis abgeschlossen sind, könne in den 2. Bauabschnitt gewechselt werden, so die Landesstraßenbaubehörde (LSBB).