Die St.-Johannis-Gemeinde in Staßfurt-Leopoldshall hat Erntedank gefeiert. Im Anschluss an den Gottesdienst gab's zehn verschiedene selbst gekochte Suppen.

Staßfurt. - Ein gutes Erntejahr verzeichnen die Kleingärtner, von Äpfeln mal abgesehen. Landwirte berichten 2024 von durchwachsenen Ergebnissen. Nach Rodung der üppigen „Maiswälder“ ringsum Staßfurt reichen die Silo-Kapazitäten der Biogasanlage kaum aus. Christen pflegen in dieser Jahreszeit die Tradition, „zu danken für alles, was wir sind und was wir haben“. So vernahmen es von Pfarrer Kornelius Werner beim Erntedank-Festgottesdienst in der Leopoldshaller Kirche die zahlreichen Teilnehmer.

Erntegaben vom Struwwelpeter

Der Kinderchor und die Bibelstundenkinder unter Leitung von Birgit Wassermann erfreuten mit ihren Liedern. Den Altar hatte die Kita Struwwelpeter mit Erntegaben bestückt. Wer noch den Weg ins Gemeindehaus fand, konnte sich an selbst gekochten Suppen laben. Zehn verschiedene Sorten wurden mitgebracht – von der Hühner- bis zur Linsensuppe.