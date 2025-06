Der Aufruf, an einem lebenswerteren Wohnumfeld mitzuwirken, findet Resonanz. Erste sechs Pflegevereinbarungen mit Staßfurtern für öffentliches Grün sind in Arbeit.

Schade, würden diese Stockrosen nicht hier stehen - auf einem Abschnitt der Löderburger Straße in Staßfurt, welcher eher einen öden Anblick bietet.

Staßfurt/Neundorf. - Auf Hochtouren laufen gegenwärtig die Maschinen des Stadtpflegebetriebs, regen sich die fleißigen Hände der 17 Mitarbeiter aus dem Grünbereich wohl noch einen Zacken schneller als ohnehin schon. Am Wochenende steht das Salzlandfest in Staßfurt an.