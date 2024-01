Der Verein Lokale Aktionsgruppe Börde-Bode-Auen startet Aufruf für neue Investitionsprojekte in der Egelner Mulde sowie in den Städten Staßfurt und Hecklingen. Vorschläge müssen bis Ende Februar vorliegen.

Egeln/Hecklingen/Staßfurt - Der Verein Lokale Aktionsgruppe Börde-Bode-Auen, der sich um die Förderung von lokalen Investitionen im Altkreis Staßfurt aus EU-Fördertöpfen kümmert, hat wieder ein professionelles Management. Dabei handelt es sich um die Amtshof Eicklingen Planungsgesellschaft, die bereits in den vergangenen Jahren der Aktionsgruppe zur Seite stand. Sie hatte sich bei einer Neuausschreibung durch den Salzlandkreis durchgesetzt und hatte Ende des vergangenen Jahres durch den Kreistag erneut den Zuschlag erhalten.

Sie startet gleich am Jahresanfang mit dem von den Akteuren aus Politik, Wirtschaft und von privaten Investoren bereits erwarteten Aufruf zum ersten Projektwettbewerb der neuen Förderperiode.„Sie suchen Fördermittel für ein Projekt im Bereich soziale Grundversorgung, demografische Entwicklung, Stadt- und Ortsentwicklung, Naherholung und Kultur oder Klimaschutz? Dann bewerben sie sich bis zum 29. Februar 2024 bei der LAG Börde-Bode-Auen“, wirbt der Verein um neue Vorhaben, die mit Hilfe von Zuschüssen umgesetzt werden sollen.

„Dafür stehen insgesamt rund 2,6 Millionen Euro EU-Fördermittel allein für das Jahr 2024 zur Verfügung. Gefragt sind grundsätzlich Projekte, mit denen die Region in ihrer Entwicklung vorangebracht wird“, sagte Nora Mielchen vom Amtshof Eicklingen.

Beratungen für Interessierte

Je nach Vorhaben und Antragsteller, wie zum Beispiel gemeinnützige Organisationen, Privatperson oder Kleinstunternehmen, seien Förderungen möglich. Es könnten sowohl investive Maßnahmen als auch projektbezogene Personalkosten sowie Konzepte und Studien gefördert werden.

Voraussetzung dafür sei unter anderem, dass das Projekt in der Leader-Region Börde, Bode, Auen liegt. Diese besteht aus den fünf Mitgliedsgemeinden der Verbandsgemeinde Egelner-Mulde und den Städten Staßfurt und Hecklingen. Was gefördert werden kann und in welcher Höhe dazu berät das frisch beauftragte Leader/Clld-Management, also die Amtshof Eicklingen Planungsgesellschaft die Interessenten. Darüber hinaus begleitet sie die Projektträger über die Einreichung ihrer Projektsteckbriefe bei der Lokalen Aktionsgruppe bis hin zur Antragstellung. Sie können sich auf der Internet-Homepage des Vereins „www.leader-boerdebodeauen.de“ informieren oder sich mit ihren Fragen per E-Mail unter info@leader-boerdebodeauen.de oder info@amtshof-eicklingen.de an die alte und neue Leader-Managerin Gudrun Viehweg wenden.

Von der Leader-Region, in die bis 2022 insgesamt 10,5 Millionen Euro geflossen waren, hatten die Kommunen der Egelner Mulde besonders profitiert. Denn mehr als die Hälfte des Geldes floss in die Verbandsgemeinde. Damit konnten in Egeln der Bürgerpark für Jung und Alt und eine neue Landarztpraxis in Wolmirsleben geschaffen sowie der ehemalige Pferdestall auf der Wasserburg in Egeln umgebaut werden.