Ex-Dschungelkönigin Melanie Müller zieht an den Schachtsee in Sachsen-Anhalt

Das Seebad am Großen Schachtsee in Wolmirsleben bereitet sich auf die Saisoneröffnung vor. Auch Sängerin Melanie Müller wird in Zukunft wohl häufiger zu Gast sein.

Die ehemalige Dschungelkönigin und Sängerin Melanie Müller schaute sich gemeinsam mit ihrer Tochter am Wolmirsleber Schachtsee ein Wohnheim an. Das will sie kaufen und sich dann öfter in Wolmirsleben aufhalten. Foto: René Kiel

Wolmirsleben - Am Wochenende hielt sich die in Leipzig wohnende Ex-Dschungelkönigin und Schlagersängerin Melanie Müller zusammen mit ihrem Ehemann Mike Blümer und dem dreieinhalb Jahre alten Töchterchen Mia Rose im Naherholungszentrum in Wolmirsleben auf.

Der TV-Star ist schon seit vielen Jahren mit dem Besitzer des Seebades, Joachim Nöske, der ebenfalls aus Leipzig stammt, befreundet. Sie nennt ihn liebevoll „Onkel Jochen“. Auf dem Campingplatz schaute sich Melanie Müller mit ihrer Tochter ein 55 Quadratmeter großes Wohnheim mit Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmer, Kinderzimmer und Bad an. Es steht direkt am See und soll verkauft werden.

Wohnung auf Rädern

Melanie Müller will sich in dieser Wohnung auf Rädern vom Alltagsstress erholen. „Ich bin ja viel auf Mallorca. Und irgendwann muss ich auch mal runter kommen. Man muss auch ein bisschen von Zuhause weg“, sagte die Sächsin. Wenn sie in ihrem Haus in Leipzig sei, wo sie mit ihrem Mann einen alten, verlassenen Bahnhof um- und ausgebaut hat, gebe es immer wieder Arbeit. Und nach Wolmirsleben fahre man nicht mal eine Stunde, sondern nur rund 55 Minuten.

„Die Kinder können hier machen, was sie wollen. Sie können spielen, baden und schwimmen lernen. Und wir sind dann mal weg von Zuhause.“

Melanie Müller plant Konzerte

Melanie Müller könnte sich auch vorstellen, für die Badbesucher Konzerte zu geben. „Das muss ich. Ich muss ja die Scheiße abbezahlen“, sagte sie mit einem Schmunzeln in Anspielung auf den Kaufpreis für das Wohnheim.

Auf dem Campingplatz in Wolmirsleben, der zurzeit schon ganz schön mit Campingwagen belegt ist, stehen insgesamt 15 Mobilheime, die ihren Besitzern als Erstwohnsitz oder praktischer Rückzugsort dienen. Davon sind vier noch zu verkaufen, sagte Nöske. Im Inneren unterscheidet sie nicht viel von einer richtigen Wohnung. Ihr Vorteil aber ist, dass sie beweglich sind und ihre Eigentümer jederzeit den Standort ihres rollenden Hauses wechseln können, wenn es ihnen dort, wo sie sind, nicht mehr gefallen sollte.

Saison wird vorbereitet

Derweil laufen im Naherholungszentrum die Vorbereitungen für die neue Badesaison, die sich in diesem Jahr aufgrund des kühlen Wetters im Vergleich zu den Vorjahren hinaus zieht.

„Wir warten auf den Startschuss der Landesregierung“, sagte Joachim Nöske in Anspielung auf die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie. „Wir haben alles soweit in Ordnung gebracht und fertiggestellt“, so Nöske. So wurden zum Beispiel die zu betriebsanfälligen Wassertreter abgeschafft und durch Ruderboote und Kajaks ersetzt. Bis zum Eintreffen der ersten Badegäste soll der Sandstrand wie immer neu aufgeschüttet werden mit weißem Ostseesand aus Dänemark, kündigte der Besitzer an.

Zwei Veranstaltungen im Monat

„Wenn das Wetter besser wird, führen wir im Monat zwei Veranstaltungen durch“, sagte Nöske. Los geht es bereits am kommenden Wochenende. Dann lädt das Seebad zu einem großen Kinderfest ein. Veranstalter ist der CDU-Kreisverband Salzland. Es wird am Sonnabend um 14 Uhr eröffnet. Die Veranstalter wollen sich für die Unterhaltung der Kleinen allerhand einfallen lassen. Die Mädchen und Jungen werden dort die ganze Zeit über betreut, können spielen und wenn sie wollen auch am Flamingo-Rennen teilnehmen. Für die Besten gibt es Preise. Darüber hinaus gibt es weitere Überraschungen, verspricht Joachim Nöske.

Mit dabei ist auch die bekannte Band Tänzchentee. Sie spielt ab 14 Uhr. Eintritt wird für diese Veranstaltung, die um 22 Uhr zu Ende gehen soll, nicht fällig. Tänzchentee hat sich in den vergangenen Jahren als Cover-Liveband mit Party- und Superstimmungsgarantie einen Namen gemacht. Fast jeder kennt mittlerweile den verrückten Silvio mit seiner Gitarre, den Sänger Sascha mit seiner Gänsehaut-Stimme und Matze („Eule“) am Schlagzeug.