Staßfurt/VS. - So trist die Nachricht von der erneut zu veranstaltenden Vorstandswahl für die Mitglieder des Gewerbevereins Staßfurt war, so farbenfroh sollte das Prozedere Numero Zwo in diesem Jahr an der Wahlurne werden. Laut Vereinssatzung, auf deren inhaltliche Umsetzung der Notar für eine Eintragung eines neuen Vorstands im Vereinsregister gepocht hatte, musste nun also jede einzelne Funktion einzeln gewählt werden – und nicht im Block wie beim ersten Anlauf im April dieses Jahres.