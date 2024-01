Der Kinderfasching, den der Kultur- und Heimatverein jedes Jahr im Dorfgemeinschaftshaus in Groß Börnecke ausrichtet, kommt bei den Kleinen und ihren Eltern gut an.

Groß Börnecke - Der Kultur- und Heimatverein Groß Börnecke bereitet sich jetzt mit Hochdruck auf die nächsten Karnevalsveranstaltungen im Saal des Dorfgemeinschaftshauses vor. Los geht es am 3. Februar mit dem Kinderkarneval, der an diesem Tag um 15 Uhr beginnt. Einen Tag später folgt der Senioren-Karneval zur gleichen Zeit. Die erste Abendsitzung ist für den 10. Februar, 19.30 Uhr, geplant, die nächste eine Woche später am 17. Februar. Nach dem Programm laden die Groß Börnecker Narren zu einer Party mit DJ Jörg ein. Für das leibliche Wohl sorgt Susis Partyservice.

„Der Kartenvorverkauf ist bereits in vollem Gang. Mit der zweiten Veranstaltung am 17. Februar sieht es aber noch nicht so rosig aus“, sagte die Vereinsvorsitzende Marina Feldheim und bat deshalb alle Mitglieder, die Werbetrommel kräftig zu rühren. Tickets gibt es im Textilshop bei Yvonne Kramer-Herbst in der Mittelstraße 9 in Groß Börnecke oder per Telefon (03 92 67) 81738 sowie bei Susann Feldheim-Metscher.

Auf die Karnevalssitzungen bereiten sich neben dem Elferrat, der in Groß Börnecke nur aus Frauen besteht, rund 40 Mitwirkende vor, auf und hinter der Bühne vor. „Wir haben wieder ein Männerballett dabei und die Kindertanzgruppe, die ,Minis’ sowie die ,Gracygirls“. Mit dabei ist dieses Mal auch die Tanzgruppe der Lebenshilfe ,Bördeland’. Sie hatte sich angeboten und will bei uns sehr gern auftreten. Auch die Tanz-Mariechen sind wieder mit von der Partie und ein Solosänger“, verriet die Vereinschefin.

Büttenredner für Karneval in Groß Börnecke gesucht

Leider habe man keinen Büttenredner gefunden. Wer mitmachen und diesen Part übernehmen wolle, könne sich noch gern melden, sagte die Vorsitzende des Elferrates Ina Hallig. Die diesjährige Session, so teilte Marina Feldheim mit, steht unter keinem bestimmten Motto.

Karneval wird in Groß Börnecke schon seit 1968 groß gefeiert. Anders als in anderen Orten der Umgebung, wie zum Beispiel in Hecklingen, wo es den Fasching heute nicht mehr gibt, wurde er im Dorf am Leben gehalten. Dazu gehört am 11. November um 11.11 Uhr auch, dass Ortsbürgermeisterin Ethel-Maria Muschalle-Höllbach den Schlüssel für das Bürgerbüro rausrücken muss.

Was im Laufe der Jahre im Saal alles auf die Beine gestellt wurde und wie viele Akteure und welche Kostüme es damals gab, das schauten sich die Mitglieder des Kultur- und Heimatvereins bei einer Neujahrsfeier im Vereinsraum des Dorfgemeinschaftshauses an. Dort wurde ein Film mit Fotos des stellvertretenden Ortsbürgermeisters Wolfgang Hoffmann gezeigt, der das närrische Treiben in all den Jahren mit seiner Kamera festgehalten hatte, damals noch in schwarz-weiß.

„Angefangen hatte es zunächst durch den Männerchor“, erinnert sich Wolfgang Hoffmann noch ganz genau. „Ich bin 1973 in den Chor gegangen und habe von da an beim Karneval in Groß Börnecke mitgemacht“, fügte der Senior hinzu.

Zwei aktive Frauen geehrt

Heute hält der Kultur- und Heimatverein, der 1993 und damit kurz nach der Wende gegründet worden war, diese Tradition in Groß Börnecke lebendig. Damals gab es noch mehrere Abteilungen, wie den Frauen- und den Männerchor, die Kinder- und Jugendarbeit, die Chronik und den Karneval und auch mehr Mitglieder.

Die Vorsitzende des Kultur- und Heimatvereins Groß Börnecke, Marina Feldheim (2.v.r.), und Ilona Klann (2.v.l.) wurden für ihre langjährige Mitgliedschaft im Verein von der Schatzmeisterin Eileen Stanik (l.) und Birgit Großeheilmann, Mitglied der Frauentanzgruppe „Die Kugelblitze", ausgezeichnet. Foto: René Kiel

Zwei Mitgliedern der ersten Stunde, die von Anfang an dabei sind, nämlich Marina Feldheim und Ilona Klann, wurde während der Neujahrsfeier eine besondere Ehre zuteil. Sie wurden dort für ihr 30-jähriges Engagement geehrt. „In unseren Reihen gibt es eine Frau, die ruft seit 30 Jahren ,Groß Börnecke helau’“, sagte die Schatzmeisterin Eileen Stanik in Karnevalsmanier und bat Ilona Klann, die den Verein mit gegründet hatte und Jahre lang Schatzmeisterin war, ebenso nach vorn wie Marina Feldheim. Sie war Anfangs Stellvertreterin und damals Karnevalspräsidentin. Beide Frauen erhielten als Dankeschön eine Urkunde, eine Goldene Nadel als Ehrenmitglied und zwei Gutscheine: Marina Feldheim für eine Reise und Ilona Klann für das Solebad Schönebeck.

„Darüber war ich positiv überrascht. Nach den vielen Jahren, in denen ich viele ausgezeichnet und etliches organisiert hatte, wie zum Beispiel Fahrten und Wellness-Wochenenden, war ich erfreut, dass ich auch mal dran war“, sagte Marina Feldheim, die solange weiter machen will, bis sie nicht mehr kann. „Das ist eine ganz tolle Überraschung. Ich hoffe, wir bleiben noch ein paar Jahre dabei, bis wir auf allen Vieren krauchen“, sagte Ilona Klann mit einem Augenzwinkern.