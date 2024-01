Der 1. Staßfurter Carnevalsverein will unter anderem auch mit der Prinzengarde zur Prunksitzung am 27. Januar im Salzlandcenter begeistern. Ob die neue Vorsitzende (Mitte) dann mit ihrem Bäuchlen noch mittanzen kann?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Staßfurt - Mit einer neuen Frau am Steuer wollen die Narren des noch relativ jungen 1. Staßfurter Carnevalsvereins (SCV) in neue Gefilde aufbrechen. Sarah Kettler übernahm das Ruder im neu gewählten Vorstand. An ihrer Seite stehen seit Kurzem Burkhard Nimmich als Stellvertreter und als Schatzmeisterin Justine Otto. Justine und Sarah tanzten schon seit einigen Jahren in der Prinzengarde des Männerchors Staßfurt (MCS).