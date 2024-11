Feuerwehr schreibt Nachricht an mutmaßlichen Feuerleger in Staßfurt

Staßfurt. - Es ist 2.02 Uhr in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag, als der Alarm eingeht in der Feuerwehr Staßfurt. Innerhalb von wenigen Minuten sind sie bereit und rücken zum Einsatzort aus – zu einem verlassenem Block in der Löderburger Straße in Staßfurt.

Kein natürlicher Feuergrund

Dort brennt ein Zimmer in einer leeren Wohnung. Die Umstände deuten auf einen gelegten Brand hin, denn, wie Steffen Aermes, Ortswehrleiter es zusammenfasst: „Es gab keinen aktiven Strom mehr, also kann der Brand keine technische Ursache gehabt haben. Außerdem kann nachts kein Brennglaseffekt eintreten, wo Sonnenstrahlen durch eine Linse gebündelt werden.“

Größtes Indiz für einen Wiederholungstäter – die Kameraden rückten dieses Jahr bereits zum achten Mal in den unbewohnten Block aus. Aber dadurch haben sie auch bereits eine feste Routine: „Um 3.20 Uhr hatten wir das Feuer gelöscht und waren wir wieder zu Hause“, sagte Aermes.

Polizei ermittelt

Nach dem Einsatz veröffentlichte die Wehr einen Brief an den Feuerleger in den sozialen Medien: „Wir sind ein gut ausgebildetes Team. Also ‚lieber Feuerteufel‘: Du kannst aufhören. Wir können das alles.“ Die genaue Brandursache bleibt aber noch Spekulation, die Polizei ermittelt.