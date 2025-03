Unseburg. - In Unseburg herrschte am späten Mittwochnachmittag beinahe Volksfeststimmung vor dem Feuerwehrgerätehaus. Dort fieberten die Kameraden der Ankunft ihres neuen Löschfahrzeuges entgegen. Dabei handelt es sich um ein fabrikneues sogenanntes Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 10). Dieses hatten Unseburgs Ortswehrleiter Dominic Lärz und der Brandschutz-Sachbearbeiter der Verbandsgemeinde Egelner Mulde, Steve Feld, persönlich bei der Firma Magirus in Ulm abgeholt und nach Unseburg gefahren. Dort wurde die Ankunft mit einem großen Bahnhof gefeiert. Die Kameraden hatten ein Willkommens-Banner über die Straße gespannt und den Neuzugang mit Pyrotechnik begrüßt. Zudem kündigte die Sirene das Eintreffen an.

