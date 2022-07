Feuerwehren der Stadt Hecklingen droht Abmeldung

Hecklingen - In seinem Jahresbericht kritisierte Stadtwehrleiter Steffen Bruchhardt die Arbeit der Stadtverwaltung, weil diese die kleinen Mängel am Feuerwehrgerätehaus der Ortswehr Cochstedt bis heute nicht wie verabredet abändern lassen hat. Die starken Mängel in Cochstedt seien dem Bau- und dem Ordnungsamt bei vielen Ortsbegehungen aufgezeigt worden. „Ich kann es nicht nachvollziehen, dass Mängel wie die Fensterbänke in Schneidlingen oder zum Beispiel die Außenbeleuchtung in Cochstedt nicht behoben werden. Wenn die Bauschäden erst viel höher sind, haben wir nichts gekonnt“, sagte Bruchhardt in der jüngsten Stadtratssitzung im Stadtsaal „Stern“ in Hecklingen.