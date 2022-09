Fischsterben: Unbefristete Einleitungen in die Bode in Staßfurt?

In der Bode gab es 2019 ein großes Fischsterben.

Staßfurt - Bekommt Ciech Soda in Staßfurt eine unbefristete Einleitungserlaubnis für Abwasser und Kühlwasser in die Bode? Das Unternehmen hatte dies 2021 beantragt. Das Landesverwaltungsamt muss die Unterlagen prüfen und am Ende eine Entscheidung treffen. Es gab zahlreiche Einwände und kritische Einwürfe von Vereinen, Verbänden, Kommunen und Behörden. Unter anderem musste Ciech Soda Verträglichkeitsstudien für Flora und Fauna nachreichen.