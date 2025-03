In ihrem neuen Fußzentrum in Staßfurt empfing Annett Biedermann zahlreiche Besucher zur Eröffnung. Auch Dr. Birgit Freundt, die einst in den Räumlichkeiten dieses Ärzte- und Apothekenhauses in Leopoldshall praktizierte.

Foto: Falk Rockmann