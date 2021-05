Förderstedterin hat eine tierisch gute Geschäftsidee für Pferdedecken

Nie hätte die Pferdeliebhaberin gedacht, dass ihre kleine Geschäftsidee so viel Anklang findet. Heute ist Nicole Krähe aus Förderstedt eine der wenigen Anbieter in ganz Sachsen-Anhalt und darüber hinaus – mit einer Dienstleistung, auf die man erst mal kommen muss.

Förderstedt - Das erste Paket kam von der Insel Rügen. Dort hatte jemand, ungeachtet der Kosten für die Postsendung, eine Pferdedecke in ein Paket gequetscht und nach Förderstedt geschickt. Ihn hatte wohl das unschlagbare Angebot überzeugt, das er in einer Internetanzeige las: die komplette Reinigung einer Pferdedecke. Immerhin sind solche Decken ziemlich groß, unhandlich und verschmutzen mit den vielen dreckigen Pferdehaaren die hauseigene Waschmaschine samt eigener Kleidung zuverlässig für die kommenden Waschgänge.

Nicht nur dieses Paket, das vor über zwei Jahren in Förderstedt ankam, sorgte bei Nicole Krähe für Staunen. Auch dass sie von der Dienstleistung an sich - das Enthaaren, Waschen, Lufttrocknen, Desinfizieren und Imprägnieren von Pferdedecken - einmal leben kann, „das hätte ich nicht gedacht“, sagt sie. Sie startete die Sache im Januar 2019 zum Versuch - „mal sehen, was daraus wird“. Zur gleichen Zeit lief ihre relativ eintönige Anstellung als Disponentin aus. „Eine Bekannte baute mir damals eine Webseite und ich habe Anzeigen auf Ebay Kleinanzeigen eingestellt.“

Pferdedecken, Hundejacken, Katzenkissen

Heute ist die Reinigung von Tiertextilien ihr Fulltime-Job. Nicole Krähe bekommt immer noch deutschlandweit Pakete zugesandt von Menschen, die von der Dienstleistung im Internet lesen. Die Reinigung von Pferdedecken, die es in allen Varianten und Funktionen gibt, ist immer noch Schwerpunkt. Dazugekommen sind das Waschen von weiteren Pferdeutensilien und deren Reparatur, aber auch von Hundejacken, Kissen fürs Hundekörbchen oder Katzendecken. „Eben alles fürs Tier, was aus Stoff ist“, beschreibt sie ihr Spektrum. „In der Region hat sich der Service auch herum- gesprochen, hier bringen Kunden ihre Tiertextilien gern selbst vorbei.“

Für große Aufträge fährt die 39-Jährige auch mit dem „TierischSauber“-Transporter zu Pferdeställen und holt dort massenweise Pferdedecken ab. Größere Ställe in Sachsen-Anhalt und Brandenburg gehören zu ihren Kunden. Die nächsten Firmen speziell für Pferdetextilien befinden sich in Wernigerode, Hannover, Berlin oder Leipzig. Nicole Krähe hat eine echte Nische für ihr Geschäft gefunden.

Hobby bringt die 39-Jährige auf die Geschäftsidee

Ab März hat die Förderstedterin das ganze Jahr voll zu tun - mit Pferdedecken, die vor allem im Winter bei geschorenen Sportpferden in Benutzung waren. Ihre günstigen Preise hat sie bis heute behalten. Sie berechnet 16 Euro für jede Art von Decke, üblich sind bis zu 25 Euro für Winter- decken. „Eigentlich müsste ich meine Preise an die anderer Anbieter anpassen“, überlegt Nicole Krähe noch. Aber eigentlich braucht sie das nicht.

Denn sie hat ihr Auskommen, ist in der Pferdeszene unterwegs und kann vor allem bei freier Zeiteinteilung auf ihrem Hof arbeiten. Dort hat ihr Bruder einen kleinen Stallbetrieb und sie selbst vier Pferde, die sie nach getaner Arbeit umsorgen will.

Unter diesen vier Pferden ist auch der Grund, aus dem Nicole Krähe überhaupt auf die Geschäftsidee gekommen ist. Der Wallach „Bravo“ wird immer „eingekleidet“, wenn er im Winter geschoren wird. Wegen der vielen Haare auf seinen Decken hatte sich Nicole Krähe einst die erste von heute drei Industriewasch- maschinen angeschafft.