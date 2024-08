Das Strandsolbad in Staßfurt vermeldet so viele Besucher wie lange nicht. Auch am Löderburger See hat es einen guten Sommer gegeben. Und noch sind die Freibäder geöffnet.

Freibad in Staßfurt: Gute Besucherzahlen im Strandsolbad und am Löderburger See

Staßfurt - Wissen Sie noch, was am 20. Juli war? Es war ein Samstag, ein Ferientag der besonders heißen Sorte. 32 Grad waren es an diesem Tag in Staßfurt und natürlich waren die Freibäder voll. So voll wie vielleicht nie. 1.510 Badegäste waren es an diesem Tag im Strandsolbad. Ein Rekordtag, der sich einfügt in ein Rekordjahr. „Bis jetzt stehen wir bei 27.000 Badegästen“, sagt Schwimmmeister Frank Plantikow. Dabei hat der Sommer noch ein paar Tage. „So viele waren es nie in den zwölf Jahren, die ich jetzt hier arbeite.“