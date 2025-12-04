Ministerpräsident Reiner Haseloff erklärt im Volksstimme-Interview, wieso er sich für das Krankenhaus Zerbst eingesetzt hat, während er zum seit 2020 unterversorgten Havelberg lange schwieg.

Ministerpräsident Reiner Haseloff (rechts) und Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne beraten oft über die Gesundheitsversorgung in Havelberg.

Stendal - Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) hat sich für den Erhalt des Krankenhauses in Zerbst ausgesprochen. Zur desolaten Gesundheitsversorgung in Havelberg hat man aus seinem Mund Ähnliches bislang kaum vernommen. Wie der Landesvater das Problem fünf Jahre nach der Schließung des Krankenhauses in Havelberg bewertet, erklärt er im Interview mit der Volksstimme.