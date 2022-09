Für den Straßenausbau fehlt Hecklingen das Geld

Ohne Anliegerbeiträge und mit nur 53.000 Euro pro Jahr vom Land sieht die Stadt keine Möglichkeit, zum Beispiel den Quedlinburger Weg in Angriff zu nehmen.

Der Quedlinburger Weg in Hecklingen befindet sich in einem sehr schlechten Zustand. Er wurde immer nur ausgeflickt.

Hecklingen - In der jüngsten Ortschaftsratssitzung im Stadtsaal „Stern“ in Hecklingen äußerte Axel Thormann (SPD) seinen Unmut darüber, dass es mit dem grundhaften Ausbau der Straßen in Hecklingen nicht weiter geht.