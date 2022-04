Gegenkandidaten in Güsten ziemlich zahm

Staßfurt - Immerhin hat Helmut Zander (SPD) nach seinem Solo-Auftritt bei der Wahl vor sieben Jahren nun am Sonntag, 24. April 2022, in Michael Kruse (CDU) und Lars Lehmann (Linke) zwei Mitbewerber. Beide sind Mitglied im Stadtrat, was sie im Laufe des Abends öfters durchblicken lassen – eher als Mitverantwortliche denn in der Rolle als Zanders Gegner.