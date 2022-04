Giersleben wird zum drittschönsten Dorf Europas gekürt

Giersleben - Die rund 1000 Einwohner zählende Gemeinde Giersleben hat den Europäischen Dorferneuerungspreis in Bronze für einzelne oder mehrere besonders überzeugende Entwicklungsprojekte zusammen mit neun anderen Kommunen in Deutschland, in Tschechien, in der Schweiz, in der Slowakische Republik, in Belgien, und in Estland gewonnen. Der Wettbewerb stand unter dem Motto „Lokale Antworten auf globale Herausforderungen“.