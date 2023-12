Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Egeln. - Der Aufbau eines neuen Glasfasernetzes nimmt in den Mitgliedsgemeinden der Egelner Mulde, die dieses Vorhaben unterstützen, konkrete Formen an. Im ersten Quartal des kommenden Jahres beginnt die Deutsche GigaNetz GmbH in Abhängigkeit von der Wetterlage mit der Umsetzung dieses wegweisenden Infrastruktur-Projektes, kündigte das Unternehmen in einer Pressemitteilung an. Dadurch werden die Bürger sowie ansässige Unternehmen in der Stadt Egeln und in den Gemeinden Borne, Bördeaue sowie Wolmirsleben in absehbarer Zeit von den zahlreichen Vorteilen der Glasfasertechnologie profitieren.