Eine Gruppe von Jugendlichen veranstaltete in Förderstedt laut Zeugen eine Feier im Freien, wobei sie an mehreren Orten Graffiti und Müll hinterließ und ein Schild demolierten.

Förderstedt. - Am vergangenem Wochenende feierte eine Gruppe aus 10 bis 15 Jugendlichen in Förderstedt an der frischen Luft. Im Nachhinein fanden die Betreiber von mehreren Einrichtungen an vielen Stellen Edding-Schriftzüge, Müll, Scherben und sogar Sachbeschädigung vor.