Sorgten für einen gut gefüllten Benneck'schen Hof am Sonnabend vor der großen Bühne - Einzig und Artig, die fünfköpfige Partyband mit Sängerin und Keyboarderin Katharina Kaufmann aus Staßfurt. Auf der anderen Seite des Party-Hotspots die wunderbare Kulisse mit dem Breakdancer.

Staßfurt - Schon zur Eröffnung am Freitagabend sind viel mehr Menschen auf den Beinen, von den

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Eltern der Bergmännchen bis zur Marinekameradschaft. Schnell füllt sich am Sonnabendmittag die Steinstraße. Und so gut gefüllt wie am Sonnabendabend ist der Benneck’sche Hof lange nicht gewesen.