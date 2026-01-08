weather schneegriesel
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Arendsee
    4. >

  4. Zu glatt am Arendsee: „Ist eine Katastrophe“: Harsche Kritik von einem Stadtrat und Rettungsdienst hat Probleme

EIL:
Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff plant Rücktritt
Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff plant Rücktritt

Zu glatt am Arendsee „Ist eine Katastrophe“: Harsche Kritik von einem Stadtrat und Rettungsdienst hat Probleme

Sven Schottenhamel ist mit dem Winterdienst nicht einverstanden. Die Verwaltung äußert sich zur aktuellen Situation und macht auch deutlich, was nun unternommen wird.

Von Christian Ziems Aktualisiert: 08.01.2026, 14:13
Die verschneite Treppenanlage an der alten Brennerei. Durch die weiße Pracht lassen sich gefährliche rutschige Stellen nicht erkennen.
Die verschneite Treppenanlage an der alten Brennerei. Durch die weiße Pracht lassen sich gefährliche rutschige Stellen nicht erkennen. Foto: Christian Ziems

Arendsee. - Hörbar erbost wandte sich Stadtrat Sven Schottenhamel (Feuerwehren Arendsee/Die Linke) mit mehreren WhatsApp-Nachrichten an die Volksstimme. Er hält den Winterdienst der Einheitsgemeinde in der aktuellen Situation für untragbar.