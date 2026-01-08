EIL:
Zu glatt am Arendsee „Ist eine Katastrophe“: Harsche Kritik von einem Stadtrat und Rettungsdienst hat Probleme
Sven Schottenhamel ist mit dem Winterdienst nicht einverstanden. Die Verwaltung äußert sich zur aktuellen Situation und macht auch deutlich, was nun unternommen wird.
Aktualisiert: 08.01.2026, 14:13
Arendsee. - Hörbar erbost wandte sich Stadtrat Sven Schottenhamel (Feuerwehren Arendsee/Die Linke) mit mehreren WhatsApp-Nachrichten an die Volksstimme. Er hält den Winterdienst der Einheitsgemeinde in der aktuellen Situation für untragbar.