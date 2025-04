Der Börde-Hakel-Gemeinderat stimmte dem grundhaften Ausbau des Radweges von Westeregeln nach Etgersleben sowie dem Umbau und der Sanierung des Gartenhauses in Etgersleben und der Sporthalle Westeregeln zu.

Großinvestitionen in Börde-Hakel-Gemeinden angeschoben

Das Gartenhaus in Etgersleben befindet sich nicht mehr im besten Zustand.

Westeregeln/Hakeborn/Etgersleben. - Der Börde-Hakel-Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung im Feuerwehrgerätehaus in Hakeborn den Weg für drei größere Investitionen frei gemacht. Dazu gehören der grundhafte Ausbau des Radweges von Etgersleben nach Westeregeln sowie der Umbau und die Sanierung des Gartenhauses in Etgersleben und der Sporthalle Westeregeln.