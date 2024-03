Elf Freunde der Arbeitsgemeinschaft Fußball der Grundschule Rathmannsdorf freuen sich auf ein Turnier in Thüringen, einen Soccer-Court und vor allem über neue Trikots.

Grundschul-Fußballer freuen sich in neuen Trikots auf Turnier

Rathmannsdorf. - Stolz präsentieren sich die Jungs der Fußball-AG. Wie eine echte Elf in richtigen Trikots, Hosen und Stutzen. Nicht ganz alltäglich für eine Arbeitsgemeinschaft an einer Grundschule. Dass die Schützlinge von Sportlehrerin und Trainerin Stephanie Träbert und Co-Trainer Stefan Hädermann künftig in einheitlicher Kluft spielen können, verdanken sie einem Sponsorenpool – bestehend aus Hotel Stadt Güsten, Landmaschinenvertrieb Altenweddingen und Förderverein der Grundschule Rathmannsdorf.