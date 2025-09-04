weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Breitband: Güsten „drin“ dank Stadtwerke Staßfurt - Lichtfest mit Thüringern

Der erste Abschnitt beim Breitband-Ausbau in Güsten ist fertig und wurde mit den Staßfurter Stadtwerken und echten Thüringer Würsten bei einem Lichtfest gefeiert.

Von Falk Rockmann 04.09.2025, 16:07
Der Güstener Bürgermeister Michael Kruse (links) und der Staßfurter Stadtwerke-Geschäftsführer Eugen Keller beim Lichtfest.
Der Güstener Bürgermeister Michael Kruse (links) und der Staßfurter Stadtwerke-Geschäftsführer Eugen Keller beim Lichtfest. Foto: Falk Rockmann

Güsten/Staßfurt. - Mit echten Thüringer Würstchen, Handschlag und netten Gesprächen feiern die Stadtwerke (SW) Staßfurt Lichtfest, wenn sie mit der Berliner Firma VRS wieder ein gutes Stück Breitband-Netz geschafft haben. Wie am Donnerstag in Güsten, wo sich Bürgermeister Michael Kruse und der Geschäftsführer des Regionalversorgers Eugen Keller dankbar und zufrieden zeigten.