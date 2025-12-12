Die Häkeltanten aus Domersleben arbeiten ausschließlich für den guten Zweck. Sie versorgen nicht nur die Feuerwehren mit "Trösterchen" für Brand- und Unfallopfer, sondern haben erfolgreich 8 Kindern eines Kinderheimes das Häkeln beigebracht. Jetzt suchen sie mehr interessierte Kinder.

Die Häkeltanten unter anderem um Birgit, Elke, Bea und Iris (von rechts) aus Domersleben widmen sich ausschließlich ehrenamtlichen Projekten. Jetzt suchen sie Kinder, die gern häkeln wollen.

Domersleben - „Wer in unsere Häkelstube kommt, wird sofort geduzt“, sagt Iris Parlak aus Domersleben und lächelt herzlich. Auf dem Tisch stehen Kuchen und Kekse, Lichter sorgen für eine gemütliche Atmosphäre und die Wolle ist stets zur Hand. Familiär und locker sind die Häkeltanten aber nicht nur untereinander, sondern auch zu ihren Gästen. Und hier hoffen sie nun, bald interessierte Kinder begrüßen zu dürfen.