Was in fünf Jahren aus dem Kiesschacht geworden ist. Die Stadt Güsten investierte mit Hilfe von Fördermitteln 900.000 Euro in die Hans-Weniger-Sportstätte.

Güsten. - Ein schöner Spätsommertag ist das. Vier Mannschaften der jüngsten Fußballer, die im Salzland bereits am Spielbetrieb teilnehmen – Vier- bis Sechsjährige also und deren Eltern – kämpfen am Sonnabend in der Hans-Weniger-Sportstätte in Güsten bei Kaiserwetter darum, das Runde möglichst oft ins Eckige zu befördern. Nicht nur das Wetter spielt mit. Beste Bedingungen bietet auch der neue Kunstrasenplatz hier am Kiesschacht. Der ist erst im Juni eingeweiht worden, sozusagen als Krönung der Neugestaltung dieses Güstener Sport- und Freizeitareals.