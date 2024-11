Nächste Kontaktperson in Sachen Ordnung und Sicherheit, vorbeugend aktiv. Was die Verbandsgemeinde Saale-Wipper von ihren Regionalbereichsbeamtinnen erwarten kann.

Güsten. - Nein, die Aufklärung von „Mord und Totschlag“ steht natürlich nicht ganz oben auf ihrer Tätigkeitsliste. Das A und O für Regionalbereichsbeamte sei eine vorbeugend wirkende Arbeit, erklärt Nadine Seiler – Verkehrserziehung und Gewaltprävention in Schulen und Kindertagesstätten, Verhaltenstipps gegen Enkeltrick & Co. in Senioreneinrichtungen beispielsweise. Ja, auch mal Hausbesuche, bei denen auf mögliche Schwachstellen in Sachen Sicherheit aufmerksam gemacht wird.