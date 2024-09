Die Garagen am Bahnübergang Siechstalteich in Güsten gehören der Deutschen Bahn und werden vermietet.

Güsten. - Anlieger der Siechstalstraße in Güsten sorgen sich um Sauberkeit und Ordnung in ihrem Wohnumfeld, auch über die eigenen Grundstücksgrenzen hinaus. Im Bereich des Garagentrakts zwischen Bahnübergang und ehemaliger Bahnbrücke beispielsweise. Das Gelände gehört der Deutschen Bahn. Was allerdings zu viel ist, ist zu viel, so der Tenor der Anwohner. Etwa zwei Jahre sei es her, dass man Aktivitäten seitens der Besitzerin habe bemerken können.