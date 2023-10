Staßfurt - Noch bevor die Staßfurter Unternehmen Emde Anlagenbau und Bohrtechnik sowie Technibike das Aus erklärten (Volksstimme berichtete), haben Volksstimme und Mitteldeutsche Zeitung die Menschen in Sachsen-Anhalt bei der großen Familienleben-Umfrage gefragt, wie zufrieden sie mit ihrer Arbeit sind. Und im Land sind sie zum größten Teil zufrieden: 7994 Teilnehmer vergaben die Gesamtnote 2,48.

Die Menschen im Salzlandkreis sehen das ähnlich. 670 Personen haben insgesamt eine 2,48 vergeben. Doch wie verteilt sich der Wert auf einzelne Bereiche?

Gute Noten im Salzlandkreis

Bestnote 2,07 für die Sicherheit des Arbeitsplatzes: 71 Prozent aller Teilnehmer finden, dass ihr Arbeitsplatz sicher ist, nur 11 Prozent haben Angst um ihre Arbeitsstelle. Und der Weg zur Arbeit ist ebenfalls kurz, finden 67 Prozent der Salzlandkreisbewohner. Auch Familie und Job lassen sich gut in Einklang bringen. 55 Prozent sind zufrieden, nur 11 Prozent empfinden das nicht so. Insgesamt gab es für diesen Punkt die Schulnote 2,46. Aber die angemessene Bezahlung fehle und ist mit einer Gesamtbewertung von 3,01 das Schlusslicht der Umfrage: 38 Prozent der Teilnehmer finden, dass sie zu wenig verdienen, ebenso viele sehen das nicht so und nur 25 Prozent haben weder eine positive noch eine negative Meinung dazu. Ein Arbeitswechsel sei allerdings kein Problem, denn 45 Prozent der Teilnehmer finden, dass es leicht ist, einen neuen Job zu finden.

Sicherheit an erster Stelle

Für die Leser der Staßfurter Volksstimmer sieht das Ergebnis der Umfrage ähnlich aus. Insgesamt haben in Staßfurt, Hecklingen, Egeln und den Verbandsgemeinden Egelner Mulde sowie Saale-Wipper 208 Menschen an der Umfrage teilgenommen. Und ihre Zufriedenheit mit der Arbeit mit der Note 2,5 bewertet. Auch hier zeigt sich: Die Sicherheit des Arbeitsplatzes ist in der Wertung auf Platz eins und 71 Prozent finden, dass sie einen sicheren Arbeitsplatz haben (2,08). Auch die Arbeitswege sind kurz (2,23), sagen 63 Prozent der Teilnehmer und auch Familie und Job lassen sich gut unter einen Hut bringen (2,43). 44 Prozent der Gefragten finden, dass auch ein Job leicht zu finden sei (2,74). Doch auch in der Region zeigt sich: Die Bezahlung empfinden sie eher als schlecht. Hier wurde lediglich die Note 3,01 vergeben − und damit die gleiche Note wie im Kreis. Allerdings sind insgesamt 40 Prozent der Teilnehmer unzufrieden mit der Bezahlung und damit zwei Prozent mehr als im Vergleich zum Salzlandkreis.

Und gerade im diesem Punkt gibt es noch einmal starke Unterschiede in den einzelnen Gemeinden: So finden in der Verbandsgemeinde Saale-Wipper lediglich 19 Prozent, dass ihre Arbeit schlecht bezahlt ist, hingegen empfinden in Staßfurt knapp die Hälfte der Erwerbstätigen (47 Prozent), dass noch Luft nach oben ist.