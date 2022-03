Haben sich die Spannungen in Osmarsleben gelegt?

Osmarsleben - Was sich die Stadt zu dem Grundstück, auf dem der besagte Graben liegt, überlegt hat, musste man beim letzten Bauausschuss des Güstener Stadtrats sogar im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung besprechen. Die Stimmung war in der Sache so hochgekocht, dass die Anschuldigungen in der Ringstraße in Osmarsleben angeblich in „Racheplänen“ unter den Anwohnern mündeten.