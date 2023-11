Straßen und Verkehr Hat das Land Geld für bessere Straßen in Staßfurt falsch verteilt?

Die Sanierung eines Kreisverkehrs an der L 71 in Staßfurt sorgt für Ärger. War der Zustand wirklich so schlecht? Straßen wie die Bernburger und die durch Neundorf hätten es dringender nötig.