Investition „Haus am See“ mit Bibliothek und Stadtarchiv steht Staßfurt und Region zur Verfügung

Stadtarchiv und Bibliothek sind in das „Haus am See“ eingezogen und stehen seit Sonnabend den Bürgern zur Verfügung. Die Investition für 4,1 Millionen Euro ist die Krönung des Projekts, mit dem sich Staßfurt an der Internationalen Bauausstellung 2010 beteiligte.