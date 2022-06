Hecklingen: Ist nicht doch irgendwie ein Impfangebot möglich?

Die Corona-Lage ist dramatisch. Und in Hecklingen kann sich niemand impfen lassen. Mit einem Eilantrag möchte SPD-Stadtrat Roger Stöcker diese Situation ändern.

Eine Mitarbeiterin zieht im Corona-Impfbus eine Spritze mit dem Impfstoff von Biontech auf. In Hecklingen gibt es kein Impfangebot.

Hecklingen (sl) - Kaum Impf- oder Testangebote, außer in den Ortsteilen Groß Börnecke und Schneidlingen: Eine Situation, die den SPD-Fraktionsvorsitzenden Roger Stöcker einen Eilantrag an den Hecklinger Stadtrat stellen lässt. Auch, weil in Zeiten steigender Corona-Infektionszahlen Eile geboten sei. Sein Beschlussvorschlag sieht vor, die Stadtverwaltung zu beauftragen, „eine kommunale Strategie zur Bekämpfung der Corona-Krise vor Ort zu entwickeln.“