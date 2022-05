Hecklingen: Senioren haben Konto voll für mehr Grün

Der Seniorenbeirat in Hecklingen hat 1000 Euro auf dem Konto, welche er gern für Baumpflanzungen verwenden will. Der Bürgermeister sichert die Prüfung geeigneter Standorte zu.

Hecklingen - Der Stadtseniorenbeirat will seine Baumpflanzaktion in diesem Jahr im Ortsteil Hecklingen fortsetzen. Das kündigte Klaus Hartmann, der die Idee dazu hatte, in der Sitzung des Bau- und Ordnungsausschusses des Stadtrates Donnerstagabend im Stadtsaal „Stern“ an. Daran nahm er als sachkundiger Bürger teil.