An allen drei Ortseingängen in Hecklingen weisen Schilder auf die Städtepartnerschaft mit Nisko hin.

Hecklingen - Wie geht es mit der Anfang der 1990er Jahre von Hecklingen geschlossenen Städtepartnerschaft mit Nisko in Polen weiter? Das wurde in der jüngsten Stadtratssitzung diskutiert. Anlass war ein Antrag der SPD-Fraktion. Er sah vor, dass der Rat die Stadtverwaltung beauftragt, ihm spätestens bis zum 19. Dezember 2024 ein Schreiben mit einer Willensbekundung für eine stetige städtepartnerschaftliche Zusammenarbeit zur Unterschrift vorzulegen. Das Schriftstück, in dem auch das Ziel definiert werden sollte, mindestens eine jährliche Zusammenkunft anzustreben, sollte dann anschließend offiziell an die Stadtverwaltung in Nisko gesandt werden.