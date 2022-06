Hecklingen: Wie weiter bei geplanten Solarparks am Bahnhof?

Der Hecklinger Stadtrat befasste sich mit den Plänen von privaten Investoren zum Bau von zwei neuen Solarparks am Bahnhof in Hecklingen und auf einem Ackerstück zwischen Hecklingen und Groß Börnecke. Es gab reichlich Redebedarf.

Ein Blick in das Landschaftsschutzgebiet „Bodeniederung" zwischen Hecklingen und Groß Börnecke. Dort will ein Landwirt einen neuen Solarpark errichten und damit Strom erzeugen.

Hecklingen/Groß Börnecke - Am Jahresanfang hatte der Stadtrat der Prüfung der Pläne eines Landwirtes zugestimmt, auf einer 9,82 Hektar großen Ackerfläche in der Gemarkung Groß Börnecke einen Solarpark zu errichten. Die Herauslösung von Flächen aus dem Landschaftsschutzgebiet (LSG) „Bodeniederung“ fiel jetzt im Stadtrat mit 13 Gegenstimmen bei zwei Enthaltungen jedoch durch. Damit sind die Vorstellungen vom Tisch, private Flächen aus diesem Gebiet rauszunehmen und Ackerstücke der Stadt Hecklingen an anderer Stelle an das LSG anzuhängen.