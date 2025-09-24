Wie Staßfurt will auch die Stadt Hecklingen einen Eigentümermoderator einsetzen, um die Anzahl der Ruinen reduzieren zu können.

In Cochstedt gibt es wie hier an der Kirche besonders viele Ruinen. Da hätte der Eigentümermmoderator eine Menge zu tun.

Hecklingen. - Auf Antrag der SPD-Fraktion hat sich der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung dafür ausgesprochen, dass sich die Stadt Hecklingen wie Staßfurt um die Erstellung eines Immobilienkatasters und den Einsatz eines Eigentümermoderators bemüht. Das soll gegebenenfalls gemeinsam mit der Verbandsgemeinde Egelner Mulde erfolgen, die das ebenfalls in Erwägung zieht.