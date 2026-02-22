Rund 30 Ehrenamtsverträge standen am Donnerstag im Finanzausschuss zur Debatte. „Es ist noch nichts zementiert“, stellt Serviceeinheitsleiter Riccardo Achilles klar.

Serviceeinheitsleiter Riccardo Achilles – hier mit Salzfee Julia Schellack auf Schloss Hohenerxleben. Bei der Würdigung des Ehrenamts beim letztjährigen Heimatfest.

Staßfurt - „Leute machen gern gute Arbeit“, betont Günter Döbbel (FDP) am Donnerstagabend in der Sitzung des Finanzausschusses. Das Ehrenamt, es beschäftigt die Runde in Staßfurts Haus am See neben der offenen Kinder- und Jugendarbeit („Stadtjugendpflege“) nun weitreichender. Rund 30 Ehrenamtsverträge zahlreicher Arbeitsbereiche stehen derzeit zur Debatte. „Es ist noch nichts zementiert“, stellt Serviceeinheitsleiter Riccardo Achilles klar, „es ist aber auch nichts einfach aus dem Lamento entstanden.“