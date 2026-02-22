13 Mottowagen ziehen durchs Dorf Mit vielen Fotos: Faschingsumzug in Uthmöden
Uthmöden im Ausnahmezustand: Mit liebevoll gestalteten Wagen ziehen die Teilnehmer durch den kleinen Ort und verteilen Süßes. Mehr als 500 Schaulustige stehen am Straßenrand.
Uthmöden - Die Kamelle fliegt im hohen Bogen von den 13 Mottowagen direkt in die aufgespannten Regenschirme der Kinder. Die restlichen Süßigkeiten werden von der Straße gesammelt und in die bereits prall gefüllten Tüten gesteckt. In Uthmöden herrscht Ausnahmezustand.