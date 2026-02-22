weather regen
Magdeburg, Deutschland
  4. 13 Mottowagen ziehen durchs Dorf: Mit vielen Fotos: Faschingsumzug in Uthmöden

Uthmöden im Ausnahmezustand: Mit liebevoll gestalteten Wagen ziehen die Teilnehmer durch den kleinen Ort und verteilen Süßes. Mehr als 500 Schaulustige stehen am Straßenrand.

Von Saskia Lohöfer Aktualisiert: 22.02.2026, 10:06
Auf 13 Mottowagen fahren die Teilnehmer durch den kleinen Ort. Auch eine Schwalbe mischt beim Umzug mit.
Auf 13 Mottowagen fahren die Teilnehmer durch den kleinen Ort. Auch eine Schwalbe mischt beim Umzug mit. Foto: Saskia Lohöfer

Uthmöden - Die Kamelle fliegt im hohen Bogen von den 13 Mottowagen direkt in die aufgespannten Regenschirme der Kinder. Die restlichen Süßigkeiten werden von der Straße gesammelt und in die bereits prall gefüllten Tüten gesteckt. In Uthmöden herrscht Ausnahmezustand.