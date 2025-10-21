Eine Staßfurter Eisdiele ist bereits in der Winterpause, eine andere urlaubt von Freitag an – zwei Adressen bieten auch in Herbst und Winter Eisspezialitäten an.

Staßfurt - Wer meint, in Staßfurts Herbst- und Wintertagen auf Eis verzichten zu müssen, der irrt. Zwei Adressen – Judy’s im Versorgungszentrum Hohenerxlebener Straße und Benatti im Versorgungszentrum Steinstraße – machen, im ersten Fall, bereits Urlaub oder gehen, im zweiten Fall, an diesem Freitag in die Winterpause. Wer auch darüber hinaus Eis genießen und auf die Standardsorten aus den Kühltheken der Kioske und Supermärkte verzichten möchte, ist mit dem Café des Tiergartens oder mit dem Bistro nahe dem Polizeirevier gut beraten.