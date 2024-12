Staßfurt: Wie mehr Leben in die Jugendclubs kommt

Der Teenietreff in Staßfurt ist derzeit dienstags bis donnerstags offen.

Staßfurt - Die Personaldecke im Staßfurter Rathaus ist mitunter dünn. Und wenn Mitarbeiter wegen Krankheit oder anderer Abwesenheiten länger ausfallen, dann bleiben Aufgaben liegen. So wie im Fachdienst Jugend, Bildung und Soziales. Weil dort die Fachdienstleiterin länger ausfällt und die Stadtjugendpflegerin in Elternzeit ist, konnten beispielsweise rund um die Arbeit mit Jugendlichen Aufgaben nicht so abgearbeitet werden wie sonst.