Vor 50 Jahren: Einmal im Monat blättert die Volksstimme in alten Zeitungsbänden. Was die Menschen aus Stadt und Kreis im Oktober 1974 bewegt hat.

Historie: Was die Staßfurter im Oktober 1974 beschäftigte

Staßfurt - In den Städten und Gemeinden des Kreises Staßfurt fanden im Oktober 1974 viele Festveranstaltungen zu Ehren des 25. Jahrestages der Gründung der DDR statt. Betriebsdelegationen überbrachten Glückwünsche an die Parteiführung des Kreises und bilanzierten ihre Wettbewerbsergebnisse zum „Republikgeburtstag“. In den Betrieben und Einrichtungen erfolgten festliche Veranstaltungen verbunden mit Rechenschaftslegungen und vielen Auszeichnungen für besondere Leistungen.