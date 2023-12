Die Lage an der Bode in Staßfurt entspannt sich etwas. Es herrscht aber immer noch Hochwasser mit Alarmstufe 2. Aktuelle Straßensperrungen gelten weiter.

Pegel der Bode in Staßfurt bleibt konstant auf hohem Niveau

Hochwasser in Sachsen-Anhalt: Die Bode steht in Staßfurt bei fast 3 Metern.

Staßfurt - Der Scheitelpunkt des Hochwassers an der Bode scheint fast erreicht. Der Pegel steigt nur noch langsam. Am Donnerstagnachmittag, 28. Dezember, lag dieser noch bei 2,94 Metern, am Tag davor bei 2,90.