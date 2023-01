Hohenerxleben - Das weltpolitische Geschehen außen vor, blickt Hohenerxlebens Ortsbürgermeister Siegfried Klein (CDU) optimistisch in die Zukunft. „Die Coronajahre waren für uns alle, insbesondere die Vereine, sehr herausfordernd. Daher bin ich froh, dass jetzt alles erwacht und wir im Ort eine Menge auf die Beine stellen“, sagt Klein.

In Kürze startet die Hochphase der fünften Jahreszeit, der Karnevalssaison. Zum jecken Treiben gibt es insgesamt acht Veranstaltungen im Bürgerhaus, mit dem Höhepunkt am Rosenmontag (20. Februar). „Es gibt unterschiedliche Arten von Veranstaltungen, für jung und alt“, betont Klein.

Wunsch nach Fertigstellung der Parksanierung

Nach Aschermittwoch ist zwar die Karnevalszeit vorbei, im Kalenderjahr folgen noch weitere Festivitäten. Chronologisch steht als nächstes das Osterfeuer an, gefolgt vom Tanz in den Mai. Den Veranstaltungssommer läutet dann in der ersten Augustwoche das Heimatfest ein. Musikalisch wird es bei „Blech in der Bode“. 2011 spielte ein Leipziger Orchester erstmals am Fuße des Flusses in Hohenerxleben. Nachdem in den vergangenen Jahren pandemiebedingt wenig möglich war, freut sich Ortsbürgermeister Klein, dass in diesem Jahr die Musiker wieder in den Ort kommen.

Im Herbst folgt das Oktoberfest und in der Vorweihnachtszeit Aktionen, unter anderem auch ein Weihnachtsmarkt. „Letztes Jahr hat er erstmals vor dem Schloss stattgefunden. Das wurde sehr gut angenommen“, berichtet Klein.

Dies galt in der Vergangenheit auch für den angrenzenden Schlosspark. Dieser wird seit einiger Zeit aufwendig saniert. Der Ortsbürgermeister ist zwar einerseits dankbar über das Projekt, wünscht sich aber auch, dass es schnell fertig gestellt wird: Bänke zum Verweilen, der Grenzstein, der an die einstige Grenze zwischen Preußen und Anhalt erinnerte, und saubere Rad- und Fußwege. „Die Radwege sind sehr gut geworden, auch farblich. Wenn zu dieser Jahreszeit aber viel Laub drauf liegt, bringen sie keinem etwas“, meint Klein. In der nächsten Zeit sollen weitere Bauberatungen zu dem Projekt mit der Stadt Staßfurt stattfinden. Siegfried Klein wünscht sich, dass auch Nistkästen für die Vögel angebracht werden. Ein weiteres großes Thema, was den Ort in diesem Jahr noch beschäftigen wird, ist der Glasfaserausbau.