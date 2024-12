Förderstedt/Atzendorf - Am frühen Morgen des Montages kam es um 7.17 Uhr auf der Landstraße zwischen Atzendorf und Förderstedt zu einem Autounfall mit einem frei laufenden Hund. Der Hund verstarb noch am Unfallort. „Wenig später kollidierte ein weiteres Fahrzeug mit dem bereits leblosen Tier. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurden zwei Unfälle aufgenommen“, teilte Marco Kopitz, Polizeisprecher mit.

Zeugenaussagen zufolge befand sich der Hund in einer Gruppe von drei Tieren, die aber nach einer Absuche des Bereiches nicht gefunden werden konnten. „Wir haben den Chip auslesen lassen, konnten aber bis jetzt keinen Halter ermitteln“, informierte Susanne Henschke vom Staßfurter Ordnungsamt. Der Kadaver des Hundes wurde erstmal in eine Tierauffangstation gebracht. Die Ermittlungen zum Halter dauern an.