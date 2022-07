Ideen für die Zukunft des Staßfurter Kaiserhofs

Seit einem Jahr feilt ein Team an sozialen Projekten im „Kaiserhof“ in Staßfurt. Das soziokulturelle Zentrum hat Beine bekommen. Die Förderung ist ausgelaufen, aber die Ideen sprudeln weiter.

Staßfurt - Der grüne Frosch hatte schon bei den Gebrüdern Grimm eine ungemein symbolische Bedeutung. Der Froschkönig musste im Märchen an die Wand geworfen werden, damit er sich in einen Prinzen verwandeln kann. In einer kinderfreundlichen Version verlangt er von der Prinzessin einen Kuss.