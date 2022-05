Arbeitsmarkt in Staßfurt Im Autohaus Rohrschneider zieht man alle Register, um Nachwuchs auszubilden

In 25 Jahren als Lehrbetrieb hat man im Autohaus Rohrschneider in Staßfurt bei der Nachwuchssuche schon alles erlebt. Weil sich das Traditionsunternehmen trotz immer schwieriger werdender Bedingungen und gerade zu Corona-Zeiten weiterhin so stark für die Ausbildung engagiert, wurde es jetzt ausgezeichnet.