Der „Imbiss Ost“ öffnet am Mittwoch um 11 Uhr mit Essen und Hüpfburg seine Türen in Atzendorf. Warum Christian Ferkau seinen Imbisswagen um ein festes Dach über dem Kopf ergänzt.

Aus einem Imbisswagen wird ein Lokal in Atzendorf

Der Imbiss Ost eröffnet am 2. Oktober in Atzendorf mit Christian Ferkau als Alleinbetreiber. Außen braucht es noch etwas Arbeit, sagt Ferkau.

Staßfurt. - In der Magdeburg-Leipziger Chaussee 1 in Atzendorf eröffnet morgen, am 2. Oktober um 11 Uhr, ein neuer Imbiss. Der „Imbiss Ost“, wie ihn der Atzendorfer Christian Ferkau getauft hat, wird eine Erweiterung des Imbisswagens, den der Unternehmer schon seit einiger Zeit führt.